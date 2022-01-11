Федоров раскритиковал идею снизить зарплаты депутатам

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил, что предложение депутата Михаила Делягина снизить зарплаты депутатов до средних по стране – это популизм. Такое мнение он выразил в беседе с «Радио 1».

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«Половина депутатов в регионах вообще не получают зарплату, и это, как правило, самые богатые люди», - сказал Федоров.

По его словам, Делягин предлагает не сравнять зарплаты депутатам, а запретить в России другие зарплаты, кроме единой для всех. Федоров подчеркнул, что в такой среде люди не смогут выжить и начнут убегать из страны.

Ранее зампредседателя центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков назвал в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассуждения о повышении пенсии и средних зарплатах «игрой цифр».

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗарплатаДепутатыРоссия
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