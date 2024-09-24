«Красивая кошка»: Конюхов во время экспедиции встретил в лесу амурского тигра

Путешественник Федор Конюхов встретил дикого амурского тигра в лесу в Приморье. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выдающийся российский путешественник отправился в конную экспедицию по следам исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева. Конюхов опубликовал видео, на котором запечатлел встречу с тигром ночью в лесу.

«Нашли в лесу вот такую красивую кошку», — отметил путешественник в ролике с хищником, освещаемым светом фонаря.

Конюхов добавил, что тигр ведет себя спокойно, «ничего не боится».

Ранее Федор Конюхов установил мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса, он провел на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции 20 дней 22 часа и 45 минут, напоминает RT.

