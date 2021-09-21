Федерация рестораторов и отельеров России предложила обнулить НДС для гостиниц
Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предложил обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц. Он полагает, что эта мера позволит снизить цены на проживание для гостей, пишет ТАСС.
«НДС, который платят гостиницы в различных странах, намного меньше, чем у нас. Я просто предлагаю его обнулить, и тогда это будет говорить о снижении цены, которая ложится в принципе на конечного потребителя», - заявил Бухаров. Он подчеркнул, что сейчас ставка налога для отрасли в нашей стране составляет 20%.
Помимо этого, глава федерации рекомендовал расширить преференции для инвесторов, собирающихся реализовать в РФ проекты по строительству новых средств размещения в местах проведения крупных мероприятий.
Между тем, на прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба предложила штрафовать собственников гостиниц, которые многократно завышают цены на проживание во время значимых мероприятий, об этом сообщают «Известия».
Служба намерена штрафовать отели в крупных городах, среди которых Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Также ФАС потребовала от владельцев отелей сообщать на своих сайтах о предельной цене за проживание.
Отельеров предлагается штрафовать на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.
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