Федерация рестораторов и отельеров России предложила обнулить НДС для гостиниц

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров предложил обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц. Он полагает, что эта мера позволит снизить цены на проживание для гостей, пишет ТАСС.

«НДС, который платят гостиницы в различных странах, намного меньше, чем у нас. Я просто предлагаю его обнулить, и тогда это будет говорить о снижении цены, которая ложится в принципе на конечного потребителя», - заявил Бухаров. Он подчеркнул, что сейчас ставка налога для отрасли в нашей стране составляет 20%.

Помимо этого, глава федерации рекомендовал расширить преференции для инвесторов, собирающихся реализовать в РФ проекты по строительству новых средств размещения в местах проведения крупных мероприятий.