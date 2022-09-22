Федерация мигрантов: Выходцы из СНГ массово звонят нам с просьбой отправить на фронт
Выходцы из стран СНГ готовы помочь в проведении спецоперации на Украине, ставя перед собой цель получить гражданство России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент Федерации мигрантов Вадим Коженов.
«У нас было безумное количество звонков, в которых люди спрашивали, где расписаться, где автомат, какой план и так далее» – отметил Коженов.
По словам президента Федерации мигрантов, есть много желающих получить денежное довольствие и, в перспективе, оформить гражданство.
Ранее президент межрегиональной общественной организации содействия укреплению мира, дружбы и межнационального взаимопонимания «Киргизское единение» Абдыганы Шакиров заявил, что поддерживает упрощённое получение гражданства РФ иностранцами, проходящими службу в Вооруженных силах России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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