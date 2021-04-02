Федеральный реестр безработных появится в России
В России появится Федеральный реестр безработных, который позволит гражданам без постоянного места жительства вставать на учет в качестве нетрудоустроенного, сообщает телеканал «360» со ссылкой на доклад уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.
По ее данным, в настоящее время встать на учет в качестве безработного можно только по месту жительства. При этом трудности возникают у тех, кто не проживает по адресу регистрации. Проблема затрагивает и тех, что хочет обзавестись работой, но не имеет постоянного места жительства.
Также Москалькова затронула проблему «теневой» оплаты труда. Она выступила за ужесточение ужесточить административной ответственности за нежелание оформлять трудовой договор.
31 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка регистрации безработных до 31 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Согласно документу, центры занятости смогут продолжить работу в дистанционном режиме, однако решения о таком порядке работы будут принимать регионы с учетом эпидобстановки и специфики рынка труда.
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