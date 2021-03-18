В России снизилось число безработных

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что в России снизилось число официально зарегистрированных безработных, сообщает ТАСС.

По её словам, ситуации на рынке труда «стабилизируется» и на данный момент на учёте в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек.

Ранее 10 марта глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что по официальным данным в РФ зарегистрировано 2,1 миллиона безработных, передает RT. По его словам, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет.

