В России снизилось число безработных
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова заявила, что в России снизилось число официально зарегистрированных безработных, сообщает ТАСС.
По её словам, ситуации на рынке труда «стабилизируется» и на данный момент на учёте в центрах занятости стоит 1,9 миллиона человек.
Ранее 10 марта глава Минтруда Антон Котяков в ходе заседания комитета Госдумы рассказал, что по официальным данным в РФ зарегистрировано 2,1 миллиона безработных, передает RT. По его словам, более 33% общего числа безработных составляют люди до 29 лет.
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