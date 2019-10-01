Федеральная служба исполнения наказаний осталась без директора

Глава Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко покинул должность руководителя ведомства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что причиной освобождения должности стало «достижение предельного возраста нахождения на службе». Накануне Корниенко исполнилось 65 лет.

Корниенко возглавлял ФСИН с июня 2012 года. Имеет звание генерал-полковника.

Ранее в качестве возможных преемников Корниенко на посту директора ФСИН назывались его же заместители. В частности, им может стать Анатолий Рудый, который со 2 августа временно исполняет обязанности директора службы, или же Валерий Максименко и Валерий Бояринев, ныне также работающие заместителями директора.



