ФБР опубликовало первый рассекреченный Байденом документ по терактам 11 сентября
Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) опубликовало один из первых рассекреченных по указу президента США Джо Байдена документов, который касается терактов 11 сентября 2001 года в Нью Йорке. Документ размещен на сайте американского ведомства в субботу, 11 сентября.
«Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года», — цитирует сообщение RT.
На 16 страницах содержатся показания анонимного сотрудника консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, который пытался получить американское гражданство. Документ датируется 2016 годом, пишут «Известия».
Осведомитель назвал людей, проживавших в США, которые контактировали с террористами, оказывали им логистическую поддержку и даже организовавших летную подготовку перед терактами 11 сентября 2011 года. Это Наваф аль-Хазми и Халид аль-Михдар. По данным источника ФБР, контакты начались еще в январе 2000 года. Эти мужчины были в числе угонщиков рейса 77 American Airlines, который атаковал Пентагон 11 сентября, отмечает Газета.ru.
Ранее, 3 сентября, Байден подписал указ, в соответствии с которым будут рассекречены документы об атаках 11 сентября. Раскрыть материалы дела потребовали родные погибших - 1,6 тысяч родственников обратились к Байдену с соответствующим письмом накануне 20-летия трагических событий и просили его избегать участия мемориальных мероприятий, пока данные не будут обнародованы.
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