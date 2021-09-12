ФБР опубликовало первый рассекреченный Байденом документ по терактам 11 сентября

«Этот материал публикуется в ответ на исполнительный указ, подписанный 3 сентября 2021 года, о рассекречивании некоторых документов, касающихся террористических атак 11 сентября 2001 года», — цитирует сообщение RT.

На 16 страницах содержатся показания анонимного сотрудника консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе, который пытался получить американское гражданство. Документ датируется 2016 годом, пишут «Известия».

Осведомитель назвал людей, проживавших в США, которые контактировали с террористами, оказывали им логистическую поддержку и даже организовавших летную подготовку перед терактами 11 сентября 2011 года. Это Наваф аль-Хазми и Халид аль-Михдар. По данным источника ФБР, контакты начались еще в январе 2000 года. Эти мужчины были в числе угонщиков рейса 77 American Airlines, который атаковал Пентагон 11 сентября, отмечает Газета.ru.

Ранее, 3 сентября, Байден подписал указ, в соответствии с которым будут рассекречены документы об атаках 11 сентября. Раскрыть материалы дела потребовали родные погибших - 1,6 тысяч родственников обратились к Байдену с соответствующим письмом накануне 20-летия трагических событий и просили его избегать участия мемориальных мероприятий, пока данные не будут обнародованы.

