Фасады исторических домов на Люсиновской улице будут отремонтированы

Фасады исторический зданий, входящих в ансамбль жилых домов для рабочих фабрики «Гознак», на Люсиновской улице отремонтируют. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В материале отмечается, что работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, а квартал включен в список объектов культурного наследия.

Когда случился перенос столицы в Москву из Петрограда, началось и перемещение служб. В 1919 году службы «Гознака» разместили в районе Мытной и Люсиновской улиц, а это вызвало необходимость создания здесь жилого массива для проживания работников фабрики. Так район стал одним из первых по массовой застройки 1920-х годов и включал в себя двенадцать домов.

Один из таких домов — кирпичный, расположился по адресу Люсиновская улица, дом 64. Его построили для рабочих фабрики «Гознак» в 1926 году по проекту архитекторов Н.М. Курочкина и Н.А. Алексеева. Потолки в здании достигают трех метров.

Ансамбль также дополняет дом, который архитекторы оставили четырехэтажным по адресу Люсиновская улица, дом 66, корпус 1, оставленный четырехэтажным.

