ФАС завела дело против Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении сервиса бронирования Booking.com о защите конкуренции. На сайте ведомства сообщается, что дело было возбуждено 27 декабря из-за требования лучшей цены от отелей, пишут «Известия».
Отмечается, что нарушения связано с тем, что сервис навязывал гостиницам на территории Российской Федерации «условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей», передает RT.
В ноябре на обвинения ФАС предситавители Booking.com ответили, что цены устанавливает не сервис, а сами партнеры - гостиницы и отели.
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