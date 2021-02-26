ФАС запретила повышать тарифы на вывоз мусора для населения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не допустит необоснованного роста тарифов на вывоз мусора, сообщает пресс-служба ведомства.
В ФАС напомнили, что стоимость вывоза мусора была установлена в конце прошлого года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года и не может быть повышена, отмечает МИР 24.
«ФАС России активно работает над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимает все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФАС.
В ведомстве отмечают, что не были ознакомлены с инициативой Минприроды, согласно которой в тариф на вывоз мусора включат средства на рекультивацию полигонов, срок службы которых подходит к концу.
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