ФАС запретила повышать тарифы на вывоз мусора для населения

В ФАС напомнили, что стоимость вывоза мусора была установлена в конце прошлого года в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года и не может быть повышена, отмечает МИР 24.

«ФАС России активно работает над регулированием в сфере обращения с ТКО и принимает все возможные меры по недопущению необоснованного роста тарифов для граждан на эту услугу», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ФАС.

В ведомстве отмечают, что не были ознакомлены с инициативой Минприроды, согласно которой в тариф на вывоз мусора включат средства на рекультивацию полигонов, срок службы которых подходит к концу.

