ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски в январе
Федеральная антимонопольная служба зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех регионах страны. Как пишет РИА Новости, замруководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что в оптовом сегменте самое значительное подорожание произошло в Адыгее — в 15 раз. Он добавил, что обнаружились несколько регионов, в том числе на Дальнем Востоке, где цены на маски выросли в 2-2,5 раза.
Для того, чтобы бороться с проблемой удорожания масок, ФАС предлагает создать оперативный штаб с властями регионов, Росздравнадзором и полицией, RT. По словам Цариковского, за нарушения ведомство планирует наказывать «очень жёстко».
Ранее Владимир Путин потребовал решить ситуацию с масками. Российский лидер предложил лишать лицензий аптеки, которые завышают их стоимость. Как отмечает телеканал 360, глава государства подчеркнул, что количество аптек в стране вполне позволяет пойти на такие жесткие меры.
В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова призвала аптечные сети и производителей лекарств не завышать цены в связи со вспышкой коронавируса. Он унёс жизни 636 человек в Китае. Заражены новым вирусом более 30 тысяч человек. С таким заявлением выступили в государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР.
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