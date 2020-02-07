ФАС зафиксировала рост цен на медицинские маски в январе

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала рост розничных цен на медицинские маски в январе почти во всех регионах страны. Как пишет РИА Новости, замруководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что в оптовом сегменте самое значительное подорожание произошло в Адыгее — в 15 раз. Он добавил, что обнаружились несколько регионов, в том числе на Дальнем Востоке, где цены на маски выросли в 2-2,5 раза.

Для того, чтобы бороться с проблемой удорожания масок, ФАС предлагает создать оперативный штаб с властями регионов, Росздравнадзором и полицией, RT. По словам Цариковского, за нарушения ведомство планирует наказывать «очень жёстко».