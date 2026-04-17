ФАС выдала предупреждения Ozon и Wildberries
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения маркетплейсам Wildberries и Ozon. Об этом со сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что речь идёт о навязывании невыгодных условий продавцам, срок выплаты которым денежных средств за реализованные товары был увеличен. Также изменения со стороны маркетплейсов касаются тарифов на логистику и возврата товаров, из-за чего у реализаторов нет возможности корректно планировать свою деятельность.
Как пишет RT, дополнительно в ФАС указали на введённую Ozon платную услугу по размещению на карточке товара знака «Оригинал», который в действительности лишь создаёт иллюзию проверки на подлинность и не гарантирует достоверность сведений о товаре.
«Необходимо устранить действия, которые приводят к ограничению конкуренции, необоснованным затратам продавцов и вводят в заблуждение потребителей... Срок устранения признаков нарушений - 15 мая», - заключили в службе.
Ранее глава Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков предложил ввести добровольный самозапрет на покупки на маркетплейсах, чтобы защитить финансы психологически неустойчивых граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
