ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании

Уточняется, что ранее Федеральная пассажирская компания отменила скидку на проезд в поездах дальнего следования в Калининградскую область и обратно для пассажиров с инвалидностью. При этом аналогичная скидка предоставляется на все прочие поездки по территории России.

Как сообщили в ведомстве, такое решение предприятия может ущемлять интересы жителей Калининградской области и других пассажиров. В отмене скидки также усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции.



Ранее сообщалось, что ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу. Уточняется, что в видеороликах отсутствовала часть существенной информации о максимальной сумме получения кешбэка, также не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию, передает «Радиоточка НСН».

