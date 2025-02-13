ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании, выявив в действиях организации признаки нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.
Уточняется, что ранее Федеральная пассажирская компания отменила скидку на проезд в поездах дальнего следования в Калининградскую область и обратно для пассажиров с инвалидностью. При этом аналогичная скидка предоставляется на все прочие поездки по территории России.
Как сообщили в ведомстве, такое решение предприятия может ущемлять интересы жителей Калининградской области и других пассажиров. В отмене скидки также усмотрели признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Ранее сообщалось, что ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу. Уточняется, что в видеороликах отсутствовала часть существенной информации о максимальной сумме получения кешбэка, также не сообщалось, что акция распространяется только на первую расходную операцию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС выдала предупреждение Федеральной пассажирской компании
- Песков заявил о начале подготовки к формированию переговорной группы по Украине
- СНБО Украины ввел персональные санкции против Порошенко
- Песков: Путин и Трамп поручили помощникам немедленно заняться подготовкой встречи
- Песков: Путин и Трамп не обсуждали признание Крыма и новых регионов
- Санду обвинила Россию в нарушении воздушного пространства Молдавии
- Казань выбрали культурной столицей исламского мира
- Слуцкий рассказал о ночном разговоре с конгрессменами США
- Четыре человека погибли при взрыве газа в торговом центре на Тайване
- Суд взыскал с холдинга «Мираторг» два миллиона по требованию Росприроднадзора
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru