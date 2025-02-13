ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «МегаФоном»

Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов оператором сотовой связи «МегаФон», сообщили в пресс-службе ведомства.

ФАС начнет проверку логистики товаров в крупных торговых сетях

Если в ходе проверки специалисты ФАС не найдут экономически значимых оснований, то будут приняты меры антимонопольного реагирования, уточнили в службе. При этом, в ведомстве отметили, что оператор заранее не проинформировал своих абонентов о предстоящем повышении тарифов.

Ранее ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроверкаТарифыМегафонФАС

Горячие новости

Все новости

партнеры