ФАС проверит обоснованность повышения тарифов «МегаФоном»
13 февраля 202511:57
Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность повышения тарифов оператором сотовой связи «МегаФон», сообщили в пресс-службе ведомства.
Если в ходе проверки специалисты ФАС не найдут экономически значимых оснований, то будут приняты меры антимонопольного реагирования, уточнили в службе. При этом, в ведомстве отметили, что оператор заранее не проинформировал своих абонентов о предстоящем повышении тарифов.
Ранее ФАС трижды оштрафовала «Альфа-банк» за ненадлежащую рекламу, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru