ФАС возбудило дело в отношении «Альфа-Банка» из-за рекламы

Сотрудниками Федеральной антимонопольной службы возбуждено дело в отношении «Альфа-Банка», который, посредствам рекламы, вводил в заблуждение потребителей, сообщает «Российская газета».

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Тем самым, кредитное учреждение нарушило российское законодательство о рекламе.

В частности, в рекламном ролике «Альфа банка» речь шла про отмену комиссии за эквайринг. А сведения об ограничениях этого тарифа сообщались в поясняющих сносках в течение короткого времени и способом, трудным для восприятия.

Если нарушение закона о рекламе будет установлено, банк привлекут к административной ответственности.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении букмекера Pari из-за фото людей в рекламе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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