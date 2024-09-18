ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты

В этой связи было возбуждено административное дело.

«Дело возбуждено по жалобе гражданина на некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», - уточнили в пресс-службе ФАС.

В ведомстве напомнили, что закон «О рекламе» обязывает рекламодателей при использовании сравнительных характеристик о превосходстве товара, приводить объективные критерии. В случае установления нарушения кредитному учреждению грозит штраф.

Ранее ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

