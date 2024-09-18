ФАС возбудила дело в отношении Сбербанка из-за рекламы кредитной карты
Федеральная антимонопольная служба усмотрела в телерекламе Сбербанка, где утверждается, что кредитная карта этого банка лучшая в стране, признаки, свидетельствующие о нарушении федерального закона «О рекламе», сообщила пресс-служба ФАС.
В этой связи было возбуждено административное дело.
«Дело возбуждено по жалобе гражданина на некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», - уточнили в пресс-службе ФАС.
В ведомстве напомнили, что закон «О рекламе» обязывает рекламодателей при использовании сравнительных характеристик о превосходстве товара, приводить объективные критерии. В случае установления нарушения кредитному учреждению грозит штраф.
Ранее ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru