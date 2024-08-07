У ФАС больше нет претензии к Wildberries

Служба подтвердила, что компания выполнила все предписания от 9 апреля текущего года. Речь шла об условиях договоров с продавцами. Теперь в оферте маркетплейса представлен полный список оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора.

Также уточнены процедуры приемки товаров и внедрена система фиксации тарифов. Кроме того, Wildberries отменил штрафы за взлом личного кабинета и запрет на указание контактной информации продавцов.

Ранее Wildberries официально объединился с Russ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

