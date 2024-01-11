ФАС проверит новые условия выдачи ипотеки после жалоб застройщиков
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку в связи с жалобами застройщиков на новые условия выдачи льготной ипотеки банками, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ФАС заявили, что служба рассмотрит жалобы застройщиков в установленном порядке. Какие именно девелоперы направили претензии в адрес банков ведомство не уточнило.
В декабре Сбербанк сообщил, что с 11 января будет выдавать льготную ипотеку только при условии субсидирования аккредитованным застройщиком. Позже аналогичные решения приняли ВТБ и Альфа-Банк.
Правительство с 23 декабря увеличило первоначальный взнос по льготным ипотечным программам с 20% до 30%. Максимальная сумма кредита для всех регионов снижена с 12 до шести миллионов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru