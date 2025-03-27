ФАС усилит контроль над ценами на хлеб недолгого хранения

Служба провела исследование рынка и оценила доли участников рынков хлеба, изготовленного из ржаной, пшеничной, а также смеси пшеничной и ржаной муки. Также специалисты ФАС сравнили показатели свыше 1500 участников рынка, которые работали в 2022-2024 годах.

В 82 российских субъектах были обнаружены производители, которые имеют существенную долю в продажах такого хлеба. Обоснованность установки оптово-отпускных цен будут проверены управлениями службы на местах. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что ситуация на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в России стабильная, существенного повышения цен не зафиксировано. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

