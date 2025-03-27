ФАС усилит контроль над ценами на хлеб недолгого хранения
Контроль над ценами на хлеб недолгого хранения усилит Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Служба провела исследование рынка и оценила доли участников рынков хлеба, изготовленного из ржаной, пшеничной, а также смеси пшеничной и ржаной муки. Также специалисты ФАС сравнили показатели свыше 1500 участников рынка, которые работали в 2022-2024 годах.
В 82 российских субъектах были обнаружены производители, которые имеют существенную долю в продажах такого хлеба. Обоснованность установки оптово-отпускных цен будут проверены управлениями службы на местах. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.
Ранее в Минсельхозе России заявили, что ситуация на рынке хлеба и хлебобулочных изделий в России стабильная, существенного повышения цен не зафиксировано. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ сообщили о 1002 погибших при землетрясении в Мьянме
- ВКС получили первую в 2025 году партию истребителей Су-35С
- Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника
- СМИ: Власти заморозили виллу основателя «Русагро» в Ницце в 2022 году
- В России проиндексируют с 1 апреля размеры выплат пострадавшим в ЧС
- СМИ: При землетрясении в Мьянме погибли 694 человека
- Сийярто заявил, что диалог РФ и США дает надежду на прочный мир
- В FIS заявили, что решение о возвращении россиян на турниры еще не принято
- В Таиланде зафиксировали 77 афтершоков после землетрясения в Мьянме
- В Сальвадоре 58 бандитов приговорили к тюремным срокам до 150 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru