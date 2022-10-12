Торговая сеть «Военторг» ограничила наценку на продукцию армейского назначения
Торговая сеть «Военторг» разослала по своим дочерним организациям рекомендацию продавать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ, передают РИА Новости.
Как подчеркнули в ФАС, проведенный службой совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что встречаются случаи существенного завышения стоимости.
Ранее Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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