Торговая сеть «Военторг» ограничила наценку на продукцию армейского назначения

Торговая сеть «Военторг» разослала по своим дочерним организациям рекомендацию продавать армейскую экипировку и другую продукцию армейского назначения с наценкой не выше 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ, передают РИА Новости.

ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары

Как подчеркнули в ФАС, проведенный службой совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что встречаются случаи существенного завышения стоимости.

Ранее Федеральная антимонопольная служба поручила территориальным управлениям усилить контроль за ценами на спецодежду, обмундирование и снаряжение, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПрокуратураОдеждаВоеннослужащиеФАС
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