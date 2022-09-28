ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет меры в случае выявления необоснованного завышения цен на обмундирование и медицинские товары, сообщили в ведомстве.

Отмечается, что проверка проводится на основании жалоб граждан и обращений депутатов по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и лекарственные препараты.

Ранее стало известно, что в России на 10–20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Об этом свидетельствуют данные маркетплейсов.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ЦеныМобилизацияФАС
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