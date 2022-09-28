ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примет меры в случае выявления необоснованного завышения цен на обмундирование и медицинские товары, сообщили в ведомстве.
Отмечается, что проверка проводится на основании жалоб граждан и обращений депутатов по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование, снаряжение, а также жгуты, анальгетики и лекарственные препараты.
Ранее стало известно, что в России на 10–20% выросли спрос и цены на спальные мешки, термобелье, удобную обувь, ряд медикаментов и другие товары. Об этом свидетельствуют данные маркетплейсов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- МИД России заявил о законности референдумов 23-27 сентября
- Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС работать в руководстве госкомпаний РФ
- Восемь взрывов прогремели в Мелитополе и пригороде
- Правительство: Ушедших в академ студентов-очников не мобилизируют
- Минобороны открыло круглосуточную горячую линию для родственников мобилизованных
- TSN: Канадских хоккеистов призвали покинуть Россию и Белоруссию
- Боррель: ЕС готовит санкции против союзников России
- ФАС проверит завышение цен на обмундирование и медтовары
- Семьям погибших при стрельбе в Ижевске выплатят по миллиону рублей
- Еврокомиссия официально предложила ограничить цены на нефть РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru