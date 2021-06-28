ФАС России проверит повышение цен на ПЦР-тесты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ проверяет сообщения о росте цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию, сообщает пресс-служба ведомства.
Как отметили в антимонопольном органе, в связи с обращениями граждан об увеличении стоимости ПЦР-тестов и анализов на антитела к COVID-19 ФАС направила запросы в медицинские организации.
«В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что жители некоторых регионов страны стали жаловаться на рост цен ПЦР-тестов и затягивание выдачи результатов исследований из-за новых COVID-ограничений, напоминает Ura.ru. Премьер поручил главе Роспотребнадзора Анне Поповой держать вопрос на контроле, отмечает RT. При этом Попова подчеркнула, что подобные нарушения фиксируют только у коммерческих лабораторий, пишут Известия.
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