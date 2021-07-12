ФАС разработала единое тарифное законодательство
В России появится единое тарифное законодательство. Концепцию внедрения механизмов формирования тарифов для организаций на долгосрочный период утвердил вице-премьер Андрей Белоусов, сообщили «Известия».
Кроме Единого тарифного закона, который сейчас находится на стадии доработки, будут внесены изменения в некоторые действующие постановления и законы. Разработанный проект нацелен на запрет на корректировку тарифов в течение минимум трех лет.
При этом ресурсоснабжающие организации должны будут сохранять всю дополнительную прибыль. В настоящее время все сэкономленные средства вычитаются из тарифов на следующий год. По словам ФАС, это ведет к тарифным «качелям», так как у компаний нет мотивации в оптимизации.
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