Путин потребовал от правительства сдержать рост тарифов для Сибири и Дальнего Востока

Это может произойти из-за энергоснабжения новых участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Глава государства распорядился синхронизировать сроки ввода этих объектов со сроками ввода всей необходимой энергетической инфраструктуры.

Президент также предложил чиновникам разработать и внедрить стандарты, позволяющие перейти на использование новых российских вагонов и локомотивов, которые будут соответствовать всем международным экологическим требованиям.

В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Об этом говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии».

Электричество для промышленности в России дороже, чем в США даже на на 20%, а в три раза, заявил Владислав Жуковский.

