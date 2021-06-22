Путин потребовал от правительства сдержать рост тарифов для Сибири и Дальнего Востока

Российский президент Владимир Путин потребовал от кабмина РФ до 1 июля подготовить предложения, которые позволят сдержать рост тарифов на электроэнергию для жителей Сибири и Дальнего Востока, сообщает «РЕН ТВ».

Экономист объяснил «запредельно» дорогую электроэнергию в РФ по сравнению с США

Это может произойти из-за энергоснабжения новых участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Глава государства распорядился синхронизировать сроки ввода этих объектов со сроками ввода всей необходимой энергетической инфраструктуры.

Президент также предложил чиновникам разработать и внедрить стандарты, позволяющие перейти на использование новых российских вагонов и локомотивов, которые будут соответствовать всем международным экологическим требованиям.

В прошлом году цена на электроэнергию для промышленности в России оказалась выше, чем в США и некоторых странах Европейского союза. Об этом говорится в исследовании «Сообщества потребителей энергии».

Электричество для промышленности в России дороже, чем в США даже на на 20%, а в три раза, заявил Владислав Жуковский.

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ФОТО: РИА Новости
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