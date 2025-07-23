ФАС раскрыла картель при закупках вычислительной техники на 217 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба раскрыла картель при закупках вычислительной техники на сумму свыше 217 млн рублей, возбуждено дело о нарушении законодательства против ООО «Бизнес Стандарт», ООО АКБ «Барьер», ООО «Сэйвит Эдьюкейшн». Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.

Ведомство заподозрило компании в сговоре для поддержания цен при участии в торгах на поставку и аренду электронно-вычислительной техники для нужд некоторых госзаказчиков.

«Организации отказались от конкурентной борьбы, систематически используя единую модель поведения при участии в электронных аукционах. Общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов составила 217 285 249 рублей», - указала ФАС.

При установлении вины компаниям могут грозить оборотные штрафы.

Ранее ФАС выдала предупреждение «Руссоли» из-за отказа производителя от поставки товара организациям «Сольторг» и «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности, пишет «Свободная пресса».

