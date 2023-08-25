ФАС проверяет МТС из-за платной раздачи интернета со смартфонов

По информации издания, порядка 20% пользователей МТС использовали эту функцию для подключения других устройств. Кроме того, как отмечают эксперты, у этой услуги нет бесплатной альтернативы. Абоненты пожаловались в ФАС.



Ранее сообщалось, что с 4 мая оператор связи МТС вводит платную опцию раздачи интернета с мобильных устройств. Кроме того, в 2022 году арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России, обвинившее МТС за нарушение антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг для абонентов, передает RT.

