ФАС проверяет МТС из-за платной раздачи интернета со смартфонов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет оператора связи МТС из-за введения платной услуги раздачи интернета со смартфонов, сообщили в ведомстве РБК.
По информации издания, порядка 20% пользователей МТС использовали эту функцию для подключения других устройств. Кроме того, как отмечают эксперты, у этой услуги нет бесплатной альтернативы. Абоненты пожаловались в ФАС.
Ранее сообщалось, что с 4 мая оператор связи МТС вводит платную опцию раздачи интернета с мобильных устройств. Кроме того, в 2022 году арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России, обвинившее МТС за нарушение антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг для абонентов, передает RT.
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