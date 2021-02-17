ФАС проверит последствия для пользователей от слияния «Яндекс.Такси» и Uber

По информации ФАС, данное СП занимает больше половины рынка такси в Москве и Подмосковье. Антимонопольное законодательство запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке, хотя такое положение законом не ограничивается.

В поле зрения ФАС также попали обращения о повышении цен на перевозки у таксистов. В ведомстве отметили, что не могут повлиять на ценообразование, поскольку в этой сфере действует рыночный механизм, зависящий от спроса на услугу, а также на условия работы.

Комментарием от "Яндекс.Такси" агентство не располагает.

