ФАС проверит последствия для пользователей от слияния «Яндекс.Такси» и Uber
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала расследование по оценке влияния совместного предприятия "Яндекс.Такси" и корпорации Uber на рынок такси после жалоб на увеличение цен на поездки. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на начальника управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елену Заеву.
По информации ФАС, данное СП занимает больше половины рынка такси в Москве и Подмосковье. Антимонопольное законодательство запрещает злоупотребление доминирующим положением на рынке, хотя такое положение законом не ограничивается.
В поле зрения ФАС также попали обращения о повышении цен на перевозки у таксистов. В ведомстве отметили, что не могут повлиять на ценообразование, поскольку в этой сфере действует рыночный механизм, зависящий от спроса на услугу, а также на условия работы.
Комментарием от "Яндекс.Такси" агентство не располагает.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Захарова сравнила требование ЕСПЧ по Навальному с эпизодом повести «Собачье сердце»
- Тихановская попала в сотню молодых лидеров журнала Time
- Захарова: Требование ЕСПЧ освободить Навального — давление на РФ
- На Украине намерены укрепить водную блокаду Крыма
- В Белоруссии рассказали о вакцинации российским препаратом «Спутник V»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru