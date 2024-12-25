ФАС начнет проверку логистики товаров в крупных торговых сетях
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ логистики продовольственных товаров в крупнейших российских торговых сетях, сообщается в пресс-релизе ведомства.
Проверка затронет товаропроводящую цепочку таких товаров, как сливочное масло, хлеб и картофель. В рамках исследования ФАС запросила информацию у ведущих розничных сетей, включая «Магнит», «Пятерочку», «Дикси» и «Ашан», которые занимают лидирующие позиции по объемам продаж этих продуктов.
Служба запросила данные о перевозках, тарифах и поставщиках транспортных услуг для оценки влияния этих расходов на конечную стоимость товаров. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, ФАС примет соответствующие меры.
По данным Росстата, с 17 по 23 декабря цены на картофель, сливочное масло и хлеб увеличились на 0,9%, 0,6% и 0,4% соответственно, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru