ФАС начнет проверку логистики товаров в крупных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет анализ логистики продовольственных товаров в крупнейших российских торговых сетях, сообщается в пресс-релизе ведомства.

Проверка затронет товаропроводящую цепочку таких товаров, как сливочное масло, хлеб и картофель. В рамках исследования ФАС запросила информацию у ведущих розничных сетей, включая «Магнит», «Пятерочку», «Дикси» и «Ашан», которые занимают лидирующие позиции по объемам продаж этих продуктов.

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Служба запросила данные о перевозках, тарифах и поставщиках транспортных услуг для оценки влияния этих расходов на конечную стоимость товаров. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, ФАС примет соответствующие меры.

По данным Росстата, с 17 по 23 декабря цены на картофель, сливочное масло и хлеб увеличились на 0,9%, 0,6% и 0,4% соответственно, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
ТЕГИ:логистикаПроверкаФАС

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