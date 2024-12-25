ФАС начнет проверку логистики товаров в крупных торговых сетях

Служба запросила данные о перевозках, тарифах и поставщиках транспортных услуг для оценки влияния этих расходов на конечную стоимость товаров. В случае выявления нарушений антимонопольного законодательства, ФАС примет соответствующие меры.

По данным Росстата, с 17 по 23 декабря цены на картофель, сливочное масло и хлеб увеличились на 0,9%, 0,6% и 0,4% соответственно, передает «Радиоточка НСН».