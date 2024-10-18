ФАС признала некорректной рекламу Сбербанка о кредитной карте
Сбербанк получил предписание Федеральной налоговой службы внести изменения в рекламный видеоролик учреждения, где кредитная карта Сбербанка некорректно называется самой лучшей в стране, сообщают «Ведомости».
Специалисты ФАС усмотрели в этом нарушение закона о рекламе.
«Согласно закону о рекламе при использовании сравнительных характеристик, которые указывают на превосходство товара, в рекламе должны быть указаны объективные критерии сравнения», – пояснили в ФАС.
В случае неисполнения предписания Сбербанку грозит штраф.
Ранее ФАС возбудило дело против банка ВТБ за рекламу продукта, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru