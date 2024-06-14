ФАС оштрафовала «Яндекс» за незаконную рекламу
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы выявили факт нарушения российского законодательства в рекламе, размещенной в поисковой сети «Яндекс», сообщает «Российская газета».
По итогам проверки, рекламу признали ненадлежащей и выписали штраф.
Поводом к ней послужило обращение гражданина, который пожаловался на размещение компанией «Яндекс» в поисковой сети объявлений различных организаций по оказанию услуг написания дипломных и курсовых работ, а также различных рефератов.
В ФАС подчеркнули, что размещение такого рода рекламы в России запрещено.
Ранее ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru