ФАС оштрафовала «Яндекс» за незаконную рекламу

По итогам проверки, рекламу признали ненадлежащей и выписали штраф.

Поводом к ней послужило обращение гражданина, который пожаловался на размещение компанией «Яндекс» в поисковой сети объявлений различных организаций по оказанию услуг написания дипломных и курсовых работ, а также различных рефератов.

В ФАС подчеркнули, что размещение такого рода рекламы в России запрещено.

Ранее ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



