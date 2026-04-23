В ФАС назвали стабильной ситуацию с ценами на АЗС

Ситуация с ценами на горючее на автозаправочных станциях в России остается стабильной. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский.

«По результатам проделанной работы ситуация с ценами на АЗС в настоящее время стабильна», - цитирует ТАСС руководителя ведомства.

По словам Шаскольского, динамика в рознице сохраняется в пределах уровня инфляции, при этом сглажена волатильность оптового рынка.

Между тем ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предположил, что автомобильное топливо может подорожать на 5-6% в рознице до конца года, сообщает Ura.ru.

ФОТО: ТАСС / Сергей Мальгавко
