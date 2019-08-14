ФАС предлагает приватизировать авиакомпанию «Победа»
Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев написал письмо в правительство и Министерство транспорта с предложением передать российский лоукостер в частную собственность. Как сообщает РБК, у которого есть в распоряжении копия соответствующего письма, свое предложение Артемьев объясняет необходимостью развивать внутрироссийские перелеты.
Как заявляет глава ФАС, в настоящее время «Победа» увеличивает зарубежные полеты в ущерб внутренним маршрутам, таким образом сокращая конкуренцию с авиакомпаниями группы «Аэрофлот» («Победа» входит в «Аэрофлот»).
По мнению Артемьева, Минтранс и "Аэрофлот" при определении рейсов лоукостера должны ориентироваться на государственные задачи по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних перелетах.
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