ФАС предлагает приватизировать авиакомпанию «Победа»

Как заявляет глава ФАС, в настоящее время «Победа» увеличивает зарубежные полеты в ущерб внутренним маршрутам, таким образом сокращая конкуренцию с авиакомпаниями группы «Аэрофлот» («Победа» входит в «Аэрофлот»).

По мнению Артемьева, Минтранс и "Аэрофлот" при определении рейсов лоукостера должны ориентироваться на государственные задачи по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних перелетах.

