ФАС предлагает приватизировать авиакомпанию «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Игорь Артемьев написал письмо в правительство и Министерство транспорта с предложением передать российский лоукостер в частную собственность. Как сообщает РБК, у которого есть в распоряжении копия соответствующего письма, свое предложение Артемьев объясняет необходимостью развивать внутрироссийские перелеты.

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Как заявляет глава ФАС, в настоящее время «Победа» увеличивает зарубежные полеты в ущерб внутренним маршрутам, таким образом сокращая конкуренцию с авиакомпаниями группы «Аэрофлот» («Победа» входит в «Аэрофлот»).

По мнению Артемьева, Минтранс и "Аэрофлот" при определении рейсов лоукостера должны ориентироваться на государственные задачи по обеспечению транспортной доступности населения на внутренних перелетах.

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