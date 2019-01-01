Эксперт: Туроператор «Победа» будет в плюсе, если покажет профессионализм

Авиакомпания «Победа» сегодня запустила продажу турпакетов по всей своей маршрутной сети. Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков уточнил, что на сайте можно найти предложения с выгодой до 15%. В первый год планируется реализовать 50 тысяч туров.

Напомним, что продажи пакетных туров в тестовом режиме были запущены еще 1 апреля, но обещали, что к началу летнего сезона.

Российский лоукостер ставит вполне приемлемые цены на перелет, но проблема с провозом багажа для большинства туристов становится камнем преткновения. Настолько небольшой по объему и весу компания берет на борт без доплат, что многие изначально отказываются от перелета «Победой», либо размещают потом гневные посты в соцсетях.

Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в интервью НСН заявил, что такие тонкости, наверняка, были учтены авиакомпанией.