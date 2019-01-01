Эксперт: Туроператор «Победа» будет в плюсе, если покажет профессионализм
Главный редактор портала «Туризм.ру» предложил лоукостеру, прежде всего, смягчить драконовские багажные нормы.
Авиакомпания «Победа» сегодня запустила продажу турпакетов по всей своей маршрутной сети. Гендиректор лоукостера Андрей Калмыков уточнил, что на сайте можно найти предложения с выгодой до 15%. В первый год планируется реализовать 50 тысяч туров.
Напомним, что продажи пакетных туров в тестовом режиме были запущены еще 1 апреля, но обещали, что к началу летнего сезона.
Российский лоукостер ставит вполне приемлемые цены на перелет, но проблема с провозом багажа для большинства туристов становится камнем преткновения. Настолько небольшой по объему и весу компания берет на борт без доплат, что многие изначально отказываются от перелета «Победой», либо размещают потом гневные посты в соцсетях.
Главный редактор портала «Туризм.ру» Алексей Песков в интервью НСН заявил, что такие тонкости, наверняка, были учтены авиакомпанией.
«Полагаю, что принятию таких решений предшествуют проработки. И я бы на месте «Победы» свои драконовские багажные меры для клиентов сервиса смягчил. Либо должны быть вариации, которые позволяют туристы пользоваться услугами именно этого туроператра. Иначе это будут вложенные средства для создания инфраструктуры, которые не окупятся. Скорее всего, всё было рассчитано и учтено, но иногда случается, что кто-то проталкивает свою идею, но она не приносит в итоге прибыли», - предположил эксперт отрасли.
Сервис по продаже турпакетов запустили в рамках одного юридического лица, так как авиакомпанию «Победа» включили в реестр туроператоров страны.
Помимо покупки билетов, в рамках проекта клиенты смогут забронировать страховку, трансфер и гостиницу одним пакетом. Проект будет распространяться на все рейсы в маршрутной сети авиакомпании, добавил гендиректор лоукостера.
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