ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ в размере 8,5%

После этого тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года, отметили в антимонопольной службе.

Ранее ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

