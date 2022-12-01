ФАС утвердила индексацию оптовых цен на газ в размере 8,5%
Федеральная антимонопольная служба России утвердила индексацию оптовых цен на газ для всех потребителей в стране с 1 декабря на 8,5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства.
Как пояснили в ФАС, повышение тарифов предусмотрено прогнозом социально-экономического развития страны.
После этого тарифы не будут изменяться 1,5 года — до 1 июля 2024 года, отметили в антимонопольной службе.
Ранее ФАС предложила увеличить тарифы на газ для потребителей на 8,5%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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