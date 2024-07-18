ФАС оштрафует «Лукойл» за необоснованное завышение цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба РФ по результатам расследования пришла к выводу о виновности российской нефтяной компании Лукойл в необоснованном завышении цен на бензин, сообщает «Интерфакс».
Сотрудники управления ФАС по Пермскому краю установили, что объективных оснований для завышения цен не было, так как расходы компании на розничную продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 уменьшались благодаря снижению затрат на нефтепродукты в оптовом сегменте.
В ведомстве добавили, что «Лукойлу» грозит теперь крупный административный штраф.
Ранее стало известно, что ФАС оштрафует дочернюю компанию «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru