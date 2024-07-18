ФАС оштрафует «Лукойл» за необоснованное завышение цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба РФ по результатам расследования пришла к выводу о виновности российской нефтяной компании Лукойл в необоснованном завышении цен на бензин, сообщает «Интерфакс».

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Сотрудники управления ФАС по Пермскому краю установили, что объективных оснований для завышения цен не было, так как расходы компании на розничную продажу бензина марок АИ-92 и АИ-95 уменьшались благодаря снижению затрат на нефтепродукты в оптовом сегменте.

В ведомстве добавили, что «Лукойлу» грозит теперь крупный административный штраф.

Ранее стало известно, что ФАС оштрафует дочернюю компанию «Лукойла» за разброс цен на дизтопливо, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: fas.gov.ru
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