Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян

Второе место занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон - его активы оцениваются в 27,4 млрд долларов. Третьим стал Владимир Лисин, чьё состояние эксперты оценили в 26,6 млрд долларов.

По данным Forbes, в настоящее время в России 125 долларовых миллиардеров, их общее состояние за год выросло на 71,8 млрд долларов - до 576,8 млрд долларов.

Ранее владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вновь возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes с сотоянием в 233 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

