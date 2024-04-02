Алекперов впервые возглавил список богатейших россиян
Основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов впервые стал самым богатым россиянином. Об этом сообщает Forbes, по данным которого состояние бизнесмена за год увеличилось до 28,6 млрд долларов.
Второе место занял председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон - его активы оцениваются в 27,4 млрд долларов. Третьим стал Владимир Лисин, чьё состояние эксперты оценили в 26,6 млрд долларов.
По данным Forbes, в настоящее время в России 125 долларовых миллиардеров, их общее состояние за год выросло на 71,8 млрд долларов - до 576,8 млрд долларов.
Ранее владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно вновь возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes с сотоянием в 233 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru