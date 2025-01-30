ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу кредитной карты, говорится в официальном сообщении ФАС.
Речь идет про кредитную карту в Москве, которая содержала некорректное сравнение. В рекламном видео была фраза «лучшая кредитная карта +20 000 рублей бонус за покупки», что не является объективным критерием.
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к рекламе потребительских кредитов, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон обязывает в рекламе о предоставлении потребительского кредита призывать к изучению всех его условий и ознакомлению с ними на официальном сайте кредитора. Также предлагается указывать предупреждающую фразу «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru