ФАС оштрафовала Google

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила административный штраф на компанию Google, пишет РИА Новости. Причиной послужила ненадлежащая реклама финансовых услуг, отмечает АГН Москва. Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

«ФАС России наложила административный штраф в размере 100 тысяч рублей на Google LLC как рекламораспространителя ненадлежащей рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords», — говорится в сообщении.

Ранее НСН писала, что ФАС заподозрила Google и «Яндекс» в преимущественной выдаче своих ресурсов при поиске. Чтобы вывести компании на чистую воду ФАС решила провести анализ. В эфире НСН директор по маркетинговым коммуникациям аналитического центра BrandAnalytics Василий Черный засомневался, что антимонопольщики смогут провести качественный анализ выдачи поисковиков.

