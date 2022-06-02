ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s
2 июня 202219:31
Федеральная монопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s. Об этом сообщает ТАСС.
Ведомство постановило, что эта сделка не будет нести ограничение конкуренции на рынке общественного питания. Сделка позволит сохранить рабочие места и «обеспечить дальнейшую деятельность системообразующего предприятия».
Отмечается, что по условиям продавец может в течение 15 лет выкупить бизнес обратно.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru