ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s

Федеральная монопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s. Об этом сообщает ТАСС.

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Ведомство постановило, что эта сделка не будет нести ограничение конкуренции на рынке общественного питания. Сделка позволит сохранить рабочие места и «обеспечить дальнейшую деятельность системообразующего предприятия».

Отмечается, что по условиям продавец может в течение 15 лет выкупить бизнес обратно.



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ФОТО: РИА Новости
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