ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб-Отель» о покупке российского бизнеса McDonald’s

Ведомство постановило, что эта сделка не будет нести ограничение конкуренции на рынке общественного питания. Сделка позволит сохранить рабочие места и «обеспечить дальнейшую деятельность системообразующего предприятия».

Отмечается, что по условиям продавец может в течение 15 лет выкупить бизнес обратно.





