В России впервые в истории снизился мобильный интернет-трафик
Трафик мобильного интернета в России впервые снизился во II квартале 2022 года. Об этом пишут Известия, ссылаясь на материалы Минцифры.
В январе-марте мобильный интернет-трафик составил 8,54 млрд Гб, при этом за последующие три месяца он снизился до 8,35 млрд Гб, отмечает РИА ФАН.
Мобильные операторы подтвердили сокращение объемов мобильного интернет-трафика. Так, в «Мегафоне» впервые зафиксировали спад, в МТС не увидели традиционного роста в марте-мае, но заметили стандартное снижение трафика в июне-сентябре. Кроме того, в Tele2 заявили о сокращении трафика на 1,6% во II квартале по сравнению с I кварталом.
Эксперты связывают снижение объемов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных соцсетей и ресурсов и уходом из России ряда иностранных сервисов.
Как отметили в Минцифры, мобильный интернет-трафик во II квартале года снизился на 2,5% по сравнению с I кварталом. Роскомнадзор уточняет, что в июле трансграничный интернет-трафик в РФ вышел на плато, в сравнении с январем он снизился почти на 1%. Минцифры считает снижение трансграничного и мобильного трафика незначительным: совокупные показатели за два квартала текущего года превышают аналогичные показатели в 2021-м.
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