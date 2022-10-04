В России впервые в истории снизился мобильный интернет-трафик

В январе-марте мобильный интернет-трафик составил 8,54 млрд Гб, при этом за последующие три месяца он снизился до 8,35 млрд Гб, отмечает РИА ФАН.

Мобильные операторы подтвердили сокращение объемов мобильного интернет-трафика. Так, в «Мегафоне» впервые зафиксировали спад, в МТС не увидели традиционного роста в марте-мае, но заметили стандартное снижение трафика в июне-сентябре. Кроме того, в Tele2 заявили о сокращении трафика на 1,6% во II квартале по сравнению с I кварталом.

Эксперты связывают снижение объемов принятых и переданных данных с блокировками зарубежных соцсетей и ресурсов и уходом из России ряда иностранных сервисов.

Как отметили в Минцифры, мобильный интернет-трафик во II квартале года снизился на 2,5% по сравнению с I кварталом. Роскомнадзор уточняет, что в июле трансграничный интернет-трафик в РФ вышел на плато, в сравнении с январем он снизился почти на 1%. Минцифры считает снижение трансграничного и мобильного трафика незначительным: совокупные показатели за два квартала текущего года превышают аналогичные показатели в 2021-м.

