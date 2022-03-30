ФАС объявила о проверке пяти крупнейших дистрибьюторов сахара

В сообщении говорится, что причиной стало резкое повышение цен, а также сокращение предложения в торговых сетях. Уточняется, что проверки проходят в отношении ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».

«При наличии в действиях проверяемых лиц нарушений Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», - подчеркнули в ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс», сообщает RT.

