ФАС объявила о проверке пяти крупнейших дистрибьюторов сахара

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила в своём Telegram-канале о старте антикартельных проверок в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара.

ФАС возбудила дело против сахарных заводов в Краснодарском крае

В сообщении говорится, что причиной стало резкое повышение цен, а также сокращение предложения в торговых сетях. Уточняется, что проверки проходят в отношении ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».

«При наличии в действиях проверяемых лиц нарушений Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», - подчеркнули в ФАС.

Ранее ФАС возбудила дело против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Цены На ПродуктыПроверкиФАССахар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры