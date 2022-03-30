ФАС объявила о проверке пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила в своём Telegram-канале о старте антикартельных проверок в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара.
В сообщении говорится, что причиной стало резкое повышение цен, а также сокращение предложения в торговых сетях. Уточняется, что проверки проходят в отношении ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».
«При наличии в действиях проверяемых лиц нарушений Закона о защите конкуренции, будет возбуждено антимонопольное дело, а компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки», - подчеркнули в ФАС.
Ранее ФАС возбудила дело против одного из крупнейших производителей сахара «Продимекс», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- В Казани уменьшили проездные билеты из экономии
- Священникам разрешили проносить яйца и куличи в СИЗО
- Первым заместителем Жириновского назначили депутата Диденко
- Ирина Роднина назвала преувеличенной популярность футбола
- В Британии отказались платить за российские товары в рублях
- ФАС объявила о проверке пяти крупнейших дистрибьюторов сахара
- Песков заявил, что переговоры РФ и Украины в Стамбуле не стали прорывом
- Пивовар из Москвы опроверг миф о составе пива
- Сбербанк объявил об обнулении одобренных ипотечных заявок
- В Германии устроили автопробег из-за роста цен на топливо
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru