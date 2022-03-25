ФАС возбудила дело против сахарных заводов в Краснодарском крае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила в действиях двух сахарных заводов в Краснодарском крае признаки картельного сговора, сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
В сообщении говорится, что после обращения губернатора Кубани Вениамина Кондатьева и органов прокуратуры в отношении ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» было возбуждено антимонопольное дело.
По данным ФАС, в марте текущего года данные предприятия без объективных предпосылок повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм, при этом себестоимость килограмма сахара не изменилась (28,66 рублей).
«В действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой поручил полицейским оказывать поддержку ФАС в мониторинге ценообразования и своевременном принятии мер реагирования, сообщает RT.
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