ФАС возбудила дело против сахарных заводов в Краснодарском крае

В сообщении говорится, что после обращения губернатора Кубани Вениамина Кондатьева и органов прокуратуры в отношении ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий» было возбуждено антимонопольное дело.

По данным ФАС, в марте текущего года данные предприятия без объективных предпосылок повысили оптово-отпускные цены на сахар более чем на 30% – до 68,30 рублей за килограмм, при этом себестоимость килограмма сахара не изменилась (28,66 рублей).

«В действиях заводов усматриваются признаки сговора, направленного на поддержание цен на сахар», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее первый замглавы МВД России Александр Горовой поручил полицейским оказывать поддержку ФАС в мониторинге ценообразования и своевременном принятии мер реагирования, сообщает RT.

