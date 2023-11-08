ФАС возбудила дело в отношении метрополитена Петербурга

Федеральная антимонопольная служба открыла дело в отношении Санкт-Петербургского метрополитена в связи с установлением монопольно высоких цен на услуги. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Если вина подземки Северной столицы будет доказана, предприятию грозит штраф, передает ТАСС. ФАС признала экономически необоснованными тарифы на услуги по обустройству оборудования операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро.

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В ведомстве уточнили, что рентабельность такой услуги в первой половине прошлого года составила 2420%. Такие тарифы петербургского метрополитена создают барьеры для выхода на рынок услуг и не дают возможности операторам формировать сети связи.

По данным ФАС, это ущемляет интересы как компаний сотовой связи, так и абонентов. Пассажирам метро не предоставляется мобильная связь необходимого качества из-за усложнённого доступа операторов к инфраструктуре подземки.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее антимонопольное ведомство потребовало от большой четвёрки сотовых операторов отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.

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Фото: vk.com/metrospbofficial
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