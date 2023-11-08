ФАС возбудила дело в отношении метрополитена Петербурга

Федеральная антимонопольная служба открыла дело в отношении Санкт-Петербургского метрополитена в связи с установлением монопольно высоких цен на услуги. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Если вина подземки Северной столицы будет доказана, предприятию грозит штраф, передает ТАСС. ФАС признала экономически необоснованными тарифы на услуги по обустройству оборудования операторов сотовой связи в тоннелях, подземных комплексах и станциях метро.