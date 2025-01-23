ФАС не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

Около тысячи камер со стройплощадок Москвы интегрировали в городскую систему видеонаблюдения

Завершено строительство эстакады на южном участке Московского скоростного диаметра

В Москве появился новый архитектурный стиль - эмоциональное техно

Более 100 тысяч человек посетили кинопарк «Москино» с начала года

В рамках «Зимы в Москве» в Лужниках пройдет лыжная ретрогонка