ФАС не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла
Сотрудники Федеральной антимонопольной службы в ходе проверки пока не нашли признаков картельного сговора производителей сливочного масла, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, проверка была организована ФАС в конце прошлого года на фоне роста цен на этот продукт. Согласно данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36,2%.
«Существует рост себестоимости, есть факторы экономические, которые оказывают непосредственно влияние на цену», - указал Шаскольский.
Ранее россиян заверили, что цены на сливочное масло скоро скорректируют, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru