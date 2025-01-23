ФАС не нашла признаков ценового сговора производителей сливочного масла

Сотрудники Федеральной антимонопольной службы в ходе проверки пока не нашли признаков картельного сговора производителей сливочного масла, заявил глава ведомства Максим Шаскольский в эфире телеканала «Россия 24».

В Россию стали поставлять сливочное масло из Турции

По его словам, проверка была организована ФАС в конце прошлого года на фоне роста цен на этот продукт. Согласно данным Росстата, в 2024 году цены на сливочное масло в России выросли на 36,2%.

«Существует рост себестоимости, есть факторы экономические, которые оказывают непосредственно влияние на цену», - указал Шаскольский.

Ранее россиян заверили, что цены на сливочное масло скоро скорректируют, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
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