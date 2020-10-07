«ФАС занесло»: Союз потребителей оправдал разницу в составе продуктов для ЕС и России
Глава Союза потребителей Петр Шелищ в эфире НСН заявил, что производитель может менять состав для сдерживания цены на свою продукцию - причём без потери основных качеств.
Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что необходимо ужесточить ответственность за различие в качестве продукции иностранных брендов, реализуемой на территории России и стран Европейского союза. Ранее специалисты установили, что качество гранул стирального порошка, производимого для России, ниже, чем у порошков в Евросоюзе.
Глава Союза потребителей Петр Шелищ выразил недоумение в связи с решением ФАС.
«С моей точки зрения, эта какая-то очень раздутая тема. Она очень патриотично звучит, конечно, но мне кажется, что это не должно так возбуждать очень важный и полезный орган власти - антимонопольное ведомство. Оно делает много чего хорошего и правильного, но здесь, мне кажется, его занесло куда-то не туда», - сказал он.
По словам собеседника НСН, при одинаковом составе товара в Европе и в России, его цена могла отличаться.
«На мой взгляд, эта ситуация неактуальна. Не думаю, что это встречается довольно часто. Оценивать ее, с моей точки зрения, надо таким образом - потребитель покупает то, что ему нравится и устраивает его по соотношению качества и цены. Когда сравнивают соотношение веществ, используемых при изготовлении какого-нибудь порошка или шоколадки, не сравнивают цены. А где-нибудь в Германии, думаю, цены на них будут отличаться от российских. Но если наши потребители это покупают, значит, это их устраивает», - отметил эксперт.
Петр Щелищ рассказал, какие объяснения представляет западная компания-производитель стиральных порошков.
«Я читал те объяснения, которые дают производители стирального порошка. Прежде чем осваивать большой национальный рынок, проводят маркетинговые исследования. Они заметили, что в России кладут в стиральную машинку больше порошка, чем в Европе. Поэтому они чего-то закладывают в состав меньше. Опять же у нас есть широкий выбор. Если бы они были монополистами, к этому можно было бы повнимательнее отнестись. Но если их порошки покупают , значит, они устраивают людей. Это прерогатива потребителя - определить, что лучше, а что хуже. Дело вкуса. Качество - это соответствие потребностям потребителя. Если мы голосуем за этот товар, отдавая свои деньги, значит, он качественный», - пришел к выводу глава Союза потребителей.
В начале июля 2020 г. антимонопольное ведомство завело дело против ООО «Проктер энд Гэмбл дистрибуторская компания». Специалисты установили, что качество гранул порошка Ariel, производимого для России ниже, чем у порошков в Евросоюзе. По мнению ФАС, это нарушает требования закона «О защите конкуренции».
В конце сентября Procter&Gamble заявила, что будет помечать произведенный для России стиральный порошок. В офисе компании заявили, что качество продукции для РФ соответствует всем правилам безопасности и качества, а также тем свойствам, что указаны на упаковке.
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