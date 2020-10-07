«ФАС занесло»: Союз потребителей оправдал разницу в составе продуктов для ЕС и России

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев заявил, что необходимо ужесточить ответственность за различие в качестве продукции иностранных брендов, реализуемой на территории России и стран Европейского союза. Ранее специалисты установили, что качество гранул стирального порошка, производимого для России, ниже, чем у порошков в Евросоюзе.

Глава Союза потребителей Петр Шелищ выразил недоумение в связи с решением ФАС.

«С моей точки зрения, эта какая-то очень раздутая тема. Она очень патриотично звучит, конечно, но мне кажется, что это не должно так возбуждать очень важный и полезный орган власти - антимонопольное ведомство. Оно делает много чего хорошего и правильного, но здесь, мне кажется, его занесло куда-то не туда», - сказал он.

По словам собеседника НСН, при одинаковом составе товара в Европе и в России, его цена могла отличаться.

«На мой взгляд, эта ситуация неактуальна. Не думаю, что это встречается довольно часто. Оценивать ее, с моей точки зрения, надо таким образом - потребитель покупает то, что ему нравится и устраивает его по соотношению качества и цены. Когда сравнивают соотношение веществ, используемых при изготовлении какого-нибудь порошка или шоколадки, не сравнивают цены. А где-нибудь в Германии, думаю, цены на них будут отличаться от российских. Но если наши потребители это покупают, значит, это их устраивает», - отметил эксперт.