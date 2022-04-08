ФАС: Компания Booking уплатила штраф в 1,3 млрд рублей

В августе прошлого года компания была признана виновной в нарушении антимонопольного законодательства, на Booking наложили оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением на рынке. В ноябре суд подтвердил размер штрафа — 1,3 млрд рублей.

«Компания навязывала российским гостиницам и отелям невыгодные условия договоров, в соответствии с которыми они были обязаны предоставлять ей и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг», — уточнили в пресс-службе ФАС.

Ранее зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что в стране создадут аналогичный Booking.com сервис бронирования, напоминает Ura.ru.

