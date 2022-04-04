Airnbnb убрал возможность брони жилья для россиян и белорусов

Онлайн-сервис по аренде жилья Airbnb убрал возможность бронирования для россиян и белорусов. Сообщение об этом опубликовано на сайте сервиса.

В России нашли замену Booking и Airbnb

«Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», - говорится в сообщении.

Ранее сервис отменил все бронирования, сделанные пользователями платформы, в РФ и Белоруссии. Также о приостановке своей работы в России объявил аналогичный сервис Booking.

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