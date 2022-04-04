Airnbnb убрал возможность брони жилья для россиян и белорусов

«Гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было», - говорится в сообщении.

Ранее сервис отменил все бронирования, сделанные пользователями платформы, в РФ и Белоруссии. Также о приостановке своей работы в России объявил аналогичный сервис Booking.

