ФАС и Минтранс подготовили рекомендации по формированию цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минтранс направили авиаперевозчикам письмо с рекомендациями по формированию ценовой политики, сообщают пресс-службы ведомств.
Как уточняют в Минтрансе, меры помогут сделать ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок более прозрачным. Для этого перевозчикам предлагают отразить в документах методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в экономклассе.
Также авиакомпаниям рекомендуют увеличить разнообразие предлагаемых тарифных групп перевозчиков с описанием каждого тарифа с определенным пакетом дополнительных услуг.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев сообщил «Радиоточке НСН», что авиакомпании повышают цены на билеты из-за более дорогого топлива и обслуживания, а также на фоне сезонного спроса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru