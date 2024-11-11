ФАС и Минтранс подготовили рекомендации по формированию цен на авиабилеты

Как уточняют в Минтрансе, меры помогут сделать ценообразование на рынке пассажирских авиаперевозок более прозрачным. Для этого перевозчикам предлагают отразить в документах методику определения минимальных, максимальных и промежуточных тарифов в экономклассе.

Также авиакомпаниям рекомендуют увеличить разнообразие предлагаемых тарифных групп перевозчиков с описанием каждого тарифа с определенным пакетом дополнительных услуг.

Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член Общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев сообщил «Радиоточке НСН», что авиакомпании повышают цены на билеты из-за более дорогого топлива и обслуживания, а также на фоне сезонного спроса.

