Фармацевты опровергают дефицит парацетамола в московских аптеках

СМИ пишут о дефиците парацетамола в московских аптеках. Подобная ситуация сложилась также для большей части жаропонижающих нерецептурных препаратов. Поставщики при этом отчитываются, что у них нет проблем с поставками этого типа медикаментов, более того продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. Единственное, в сложившихся обстоятельствах многие аптеки привозят лекарства «под заказ».

Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявила НСН, что о дефиците парацетамола ей ничего не известно.