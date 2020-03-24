Фармацевты опровергают дефицит парацетамола в московских аптеках
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» заявила в беседе с НСН, что регионы не сообщали о нехватке жаропонижающих.
СМИ пишут о дефиците парацетамола в московских аптеках. Подобная ситуация сложилась также для большей части жаропонижающих нерецептурных препаратов. Поставщики при этом отчитываются, что у них нет проблем с поставками этого типа медикаментов, более того продажи жаропонижающих и нестероидных противовоспалительных лекарств выросли на 790% в денежном выражении по сравнению с предшествующей неделей. Единственное, в сложившихся обстоятельствах многие аптеки привозят лекарства «под заказ».
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявила НСН, что о дефиците парацетамола ей ничего не известно.
«Парацетамол, как нам сообщают из регионов, не в дефиците, информацией по Москве не обладаю. Пока отмечается дефицит одноразовых масок, антисептиков для обработки рук», - отметила собеседница НСН.
Ажиотажный спрос на жаропонижающие «противогриппозные» препараты возник на фоне объявленной ВОЗ пандемии коронавируса. При этом медики настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением, а обязательно обращаться к медикам.
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